Feuerwehreinsatz Beschädigte Gasleitung in Hamburg repariert

Nachdem bei Bauarbeiten in der Hamburger Innenstadt eine Gasleitung beschädigt worden war, mussten 40 Menschen evakuiert werden. Das Leck in der Leitung wurde repariert.

Die beschädigte Gasleitung, die am Alten Wall in Hamburg angebaggert worden war, ist repariert. Aus einer undichten Stelle sei am Montagmorgen Gas ausgetreten, teilte die Feuerwehr mit. Die Umgebung sei weiträumig abgesperrt worden und 40 Menschen seien aus einem Bürogebäude evakuiert worden.

Den Angaben zufolge maßen die Einsatzkräfte die Gaskonzentration in den umliegenden Gebäuden und stellten einen dreifachen Brandschutz aus Löschpulver, Schaum und Wasser auf, um die Brand- und Explosionsgefahr zu verringern. Das Gasnetz Hamburg habe dann die Rohrleitung freigelegt und die undichte Stelle repariert. Anschließend seien betroffene Gebäudeteile belüftet worden. Es sei keine Gaskonzentration mehr messbar gewesen, als die Feuerwehr ihren Einsatz beendet habe.

Pressemitteilung der Feuerwehr