Ein Feuer ist am frühen Samstagmorgen in einem ehemaligen Kindergarten in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Gebäude grenzt an die Turnhalle einer Schule und wird als Lagerraum für Bücher und Adventsartikel genutzt. Nach Angaben der Feuerwehr ist das Feuer unter Kontrolle und aktuell wird die Fassade des Gebäudes heruntergenommen, um die restlichen Glutnester zu löschen. Die angrenzende Turnhalle sei verraucht, aber nicht weiter beschädigt. Bei dem Großbrand waren 80 bis 90 Einsatzkräfte vor Ort.