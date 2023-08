Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kieler Stadtteil Elmschenhagen sind vier Bewohner in Krankenhäuser gebracht worden. Auch eine Einsatzkraft sei leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Sie war am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot angerückt und konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Teile des Mehrfamilienhauses bleiben nach dem Brand unbewohnbar.