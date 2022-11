Zwei brennende Müllcontainer haben in Hamburg einen Feuerwehreinsatz auf einem Schulgelände verursacht. Eine Papiertonne und ein zweiter Müllcontainer standen am frühen Sonntagmorgen in einem abgezäunten Bereich auf dem Schulgelände im Stadtteil Eimsbüttel in Flammen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Ursache war zunächst unklar. Brandstiftung konnte nicht ausgeschlossen werden.