Ein brennender Bus sorgt für einen langen Stau auf der A1 in Hamburg. Fahrgäste waren nicht an Bord. Die Flammen verrußen eine Brücke über die Autobahn, beschädigen sie aber nicht ernsthaft.

Auf der Autobahn 1 zwischen Hamburg-Billstedt und -Öjendorf hat am Montag ein Bus gebrannt. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Es handele sich um einen Gelenkbus, der sich ohne Fahrgäste auf einer Werkstattfahrt befand. Der Fahrer habe sich retten können.

Der Bus geriet unter einer Brücke nahe der Anschlussstelle Öjendorf in Flammen und brannte völlig aus. Die Autobahn in Richtung Lübeck/Berlin blieb nach dem Löschen des Brandes zunächst voll gesperrt. Ein Bausachverständiger sollte das Bauwerk auf mögliche Schäden untersuchen. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden, wie die Feuerwehr mitteilte. Erst am Nachmittag gegen 17.00 Uhr konnten alle drei Fahrspuren wieder freigegeben werden. An der Brücke seien lediglich Rußanhaftungen festgestellt worden, hieß es von der Verkehrsleitzentrale der Polizei.

Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache waren unklar. Die Überführung des Oststeinbeker Wegs war erst vor dreieinhalb Jahren saniert worden. Der Verkehr staute sich nach Angaben der Verkehrsleitzentrale zeitweise auf rund neun Kilometern.

In Richtung Bremen/Hannover war die A1 wegen starker Rauchentwicklung ab Hamburg-Öjendorf vorübergehend nur einspurig befahrbar, wurde nach dem Löschen des Brandes aber wieder vollständig freigegeben.

Polizei Hamburg auf Twitter Mitteilung der Feuerwehr