Nach dem Brand eines Dachstuhls in der Hamburger Neustadt konnten die Gäste zweier angrenzender Hotels bereits in der Nacht zu Freitag wieder zurück in ihre Zimmer kehren. Das Feuer war am Donnerstag bei Sanierungsarbeiten auf dem Dach eines Gebäudes ausgebrochen, das ebenfalls zu einem Hotel umgebaut werden soll.

Nach dem Brand eines Dachstuhls in der Hamburger Neustadt konnten die Gäste zweier angrenzender Hotels bereits in der Nacht zu Freitag wieder zurück in ihre Zimmer kehren. Das Feuer war am Donnerstag bei Sanierungsarbeiten auf dem Dach eines Gebäudes ausgebrochen, das ebenfalls zu einem Hotel umgebaut werden soll.

Eine große Rauchwolke war in der Folge über die Innenstadt gezogen, zahlreiche Schaulustige versammelten sich am Brandort. Umliegende Straßen wurden gesperrt, so dass es zu massiven erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Rund 40 Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz, die Nachlöscharbeiten liefen bis etwa 22 Uhr. Verletzt wurde bei dem Brand nach Angaben der Polizei niemand.