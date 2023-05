Der Brand eines Dachstuhls in Pinneberg (Kreis Pinneberg) hat einen Großeinsatz mit rund 110 Einsatzkräften ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Dienstagabend habe der Dachstuhl des Reihenhauses im Apfelstieg bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Aufgrund der Größe des Feuers seien der Alarm hochgestuft und weitere Einsatzkräfte alarmiert worden. Dank eines starken Löschangriffs von innen und außen sei ein Übergreifen der Flammen auf weitere Häuser verhindert worden.