Auf dem Parkplatz eines Postverteilzentrums in Hamburg-Altona haben in der Nacht zu Donnerstag aus bisher ungeklärter Ursache mehrere Lieferfahrzeuge gebrannt. Drei Wagen standen in Vollbrand, davon waren zwei Elektrofahrzeuge, die die Feuerwehr kontrolliert ausbrennen lassen musste, weil ihre Akkus beschädigt wurden, wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg am Donnerstagmorgen sagte.