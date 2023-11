In einem Krankenhaus in Hamburg-Barmbek ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen - verletzt wurde niemand. Auf einer Toilette hat Papier und Bettzeug gebrannt, wie die Feuerwehr Freitagmorgen mitteilte. Bei dem Brand sei viel Rauch entstanden und die betroffene Station musste entlüftet werden. Der Umweltdienst kontrollierte den Bereich außerdem auf Kohlenmonoxid. Insgesamt waren 42 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.