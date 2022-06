Ein bei einem Brand geflüchteter Psychiatrie-Patient ist in die Hamburger Klinik zurückgebracht worden. Der 23-Jährige sei an der Wohnanschrift seiner Eltern angetroffen und wieder in die Obhut der Asklepios-Klinik im Stadtteil Rissen gegeben worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach dem Mann war am Mittwoch öffentlich gefahndet worden. Ein Richter hatte ihn in die geschlossene Abteilung der Klinik eingewiesen. Nach dem Ausbruch eines Brandes war er am Montag aus der Einrichtung geflüchtet. Eine Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen war erfolglos geblieben.