Bei einem Wohnungsbrand in der Lübecker Innenstadt ist in der Nacht zum Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei Personen wurden zudem nach Angaben der Polizei mit Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Das Feuer war nach einem zweistündigen Einsatz gelöscht. Angaben zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden konnten zunächst nicht gemacht werden. Am Sonntagmorgen war zudem noch unklar, ob es sich bei der gestorbenen Person um den Bewohner der Wohnung handelte.