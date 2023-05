Die norddeutsche Schauspielerin Pauline Pollmann wird an diesem Dienstag erstmals auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes stehen - sie ist Teil des Eröffnungsfilms. Die 20-Jährige spielt in dem Historiendrama "Jeanne du Barry" an der Seite von Kult-Schauspieler Johnny Depp (59, "Flucht der Karibik") die legendäre Rokoko-Königin Marie Antoinette. Am Dienstagabend wird das Werk von und mit der preisgekrönten französischen Filmemacherin Maïwenn die 76. Internationalen Filmfestspiele von Cannes eröffnen.

Sie sei gespannt auf Cannes, wo sie den Film erstmals auf großer Leinwand sehe, sagte die in Hamburg geborene und vor den Toren der Stadt in Schleswig-Holstein aufgewachsene Nachwuchsschauspielerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe schon als kleines Kind Schauspielerin werden wollen. Kleine Fernsehrollen hat sie damals bereits übernommen, vor wenigen Tagen stand sie zudem für die ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" in Hamburg vor der Kamera.

