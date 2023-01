Die Menschen in Schleswig-Holstein haben 2021 durchschnittlich mehr als 44 Tage auf Steuerbescheide nach ihrer Einkommenssteuererklärung gewartet. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Finanzpolitikerin Beate Raudies hervor. "Gerade in einer Zeit, in der hohe Energie- und Lebensmittelkosten das Leben teuer machen, ist es wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger möglichst rasch ihre Steuerrückzahlungen bekommen", sagte Raudies am Montag. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" berichtet.