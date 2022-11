TAG Immobilien streicht für dieses Jahr die Dividende. Das Hamburger Unternehmen begründete dies in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung mit dem Marktumfeld. Die Inflation sowie stark gestiegene Zinsen wirkten sich in Form sprunghafter Kapitalmärkte und schwer einzuschätzender Investmentmärkte aus. Stattdessen soll durch die Aussetzung der Dividende die Kapital- und Finanzierungsbasis gestärkt werden. Bislang hatte TAG eine Ausschüttung von 81 Cent je Aktie in Aussicht gestellt.