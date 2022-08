Vor dem Hintergrund der Energieprobleme will Schleswig-Holstein in Landesgebäuden Energie einsparen. "Wir reduzieren den Energieverbrauch unserer Landesliegenschaften mit Sofortmaßnahmen so schnell wie möglich und bereiten uns auf die Heizperiode vor", sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Montag. Die Temperatur soll in Büros im Winter auf 20 Grad Celsius gesenkt werden.