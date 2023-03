Ein Bundespolizist hat werdenden Eltern nach einer Autopanne in Flensburg geholfen. Der Beamte hatte am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr ein Auto mit Warnblinker an einer Abfahrt der Bundesstraße 200 gesehen, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer gab an, auf dem Weg ins Krankenhaus zu sein und seit 20 Minuten vergeblich darauf zu warten, dass ein Autofahrer anhält. Der Polizist brachte die Frau, bei der bereits die Wehen eingesetzt hatten, schließlich ins Krankenhaus. Anschließend holte der Mann den werdenden Vater von einem Parkplatz ab, wohin der Pannendienst dessen Auto gebracht hatte, und brachte ihn ebenfalls in die Klinik. Freitagnachmittag brachte seine Frau schließlich einen gesunden Jungen zur Welt.