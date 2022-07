In zwei Geflügel-Mastbetrieben bei Flensburg ist die Geflügelpest ausgebrochen. Weil derzeit auch viele Wildvögel mit dem hochansteckenden Virus infiziert sind, droht eine Ausbreitung der Tierseuche. Im Landkreis gelten zusätzliche Vorsorgemaßnahmen.

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in zwei Geflügelhaltungsbetrieben im Kreis Schleswig-Flensburg gelten von Sonntag an im Umkreis der betroffenen Höfe besondere Hygiene- und Schutzregeln. Die Kreisverwaltung hatte noch am Samstag die behördliche Allgemeinverfügung dazu im Internet veröffentlicht und so die Voraussetzung für den raschen Vollzug der Schutzmaßnahmen geschaffen.