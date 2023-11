Mit gestohlenem Fahrzeug, unter Einfluss von Drogen und ohne Führerschein ist ein Autodieb nach einem Unfall in Flensburg von der Polizei gestellt worden. Nachdem der Mann Haltesignale von Beamten ignoriert hatte, fuhr er am Dienstagabend gegen eine Hauswand, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige sei dabei leicht verletzt worden und anschließend geflüchtet, ehe er festgenommen werden konnte. Das Auto war am Samstag aus einer Garage gestohlen worden. Der Mann räumte die Tat ein.