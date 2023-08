Die Zahl der in Schleswig-Holstein aufgenommenen Asylbewerber hat sich nach einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt. In den ersten sechs Monaten 2023 wurden 4175 Menschen in Schleswig-Holstein aufgenommen, nach 2105 im Vorjahreszeitraum, wie die Zeitung am Freitag unter Berufung auf die Antwort des Kieler Sozialministeriums auf eine Kleine Anfrage des FDP-Abgeordneten Bernd Buchholz berichtete.