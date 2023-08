Nach Todesfällen beim Baden in der Elbe warnt die Hamburger Sozialbehörde mit Aushängen in Asylbewerberunterkünften und Erstaufnahmen vor dem Schwimmen im Fluss. In dem Aushang werde auf mehrsprachige Informationen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) verwiesen, teilte die Sozialbehörde am Mittwoch mit. Zuvor hatte der NDR berichtet.