Der Streik der Lufthansa-Piloten am Freitag hat am Samstag zu keinen nennenswerten Auswirkungen mehr am Flughafen Hamburg geführt. Lediglich eine Ankunft aus Frankfurt sei noch gestrichen worden, teilte eine Sprecherin des Airports am Samstag mit. Am Freitag hatte die Lufthansa wegen des Pilotenstreiks alle jeweils 22 Abflüge und Ankünfte in Hamburg gestrichen.

Insgesamt hatte die Lufthansa am Freitag wegen des Streiks Flüge mit 130.000 betroffenen Passagieren vorsorglich abgesagt. Mit dieser Strategie sollte zum Neustart am Samstag ein normaler und stabiler Flugplan erreicht werden. Es handelt sich um das letzte Wochenende der Schulferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

