Dirk Leun war zufrieden, obwohl sein Team am Ende im DHB-Pokalwettbewerb um einen Platz abschnitt als in der Handball-Bundesliga. «So ein Final Four ist eben etwas ganz anderes und keine, außer Lea Rühter, hat bisher so ein Event erlebt», stellte der Coach des Buxtehuder SV am Sonntag nach den Niederlagen im Halbfinale gegen den VfL Oldenburg (26:28) und den Thüringer HC (27:30) im Spiel um Rang drei bei der Endrunde in Stuttgart fest.

Dirk Leun war zufrieden, obwohl sein Team am Ende im DHB-Pokalwettbewerb um einen Platz abschnitt als in der Handball-Bundesliga. «So ein Final Four ist eben etwas ganz anderes und keine, außer Lea Rühter, hat bisher so ein Event erlebt», stellte der Coach des Buxtehuder SV am Sonntag nach den Niederlagen im Halbfinale gegen den VfL Oldenburg (26:28) und den Thüringer HC (27:30) im Spiel um Rang drei bei der Endrunde in Stuttgart fest.

«Wir nehmen das als Erfahrung mit», betonte Leun. Trotz des wenig erfreulichen Saison-Ausklangs zog er ein positives Fazit unter das Spieljahr. Immerhin landete der BSV in der Liga auf Platz drei und ist damit für die Europa League qualifiziert. «Das ist überragend», meinte der Coach. Zumal seine Mannschaft mit einem Altersdurchschnitt von 21,9 Jahren die jüngste in der Liga gewesen ist.

Für die kommende Spielzeit muss Leun allerdings ein neues Team formen. Lisa Antl, Meret Ossenkop (beide Borussia Dortmund), Annika Lott (Thüringer HC) und Torhüterin Katharina Filter (Kopenhagen HB) haben neue Clubs gefunden. Mieke Düvel hat aus gesundheitlichen Gründen ihre Karriere. Der Altersdurchschnitt steigt angesichts der neuen Spielerinnen zwar, damit aber auch die Erfahrung. Leun: «Und eine gelernte Spielmacherin hatte ich in dieser Saison gar nicht.»

Das aktuelle Team verbringt nun noch für ein paar Tage auf Mallorca, ehe sich die Wege trennen. Bis zum 27. Juni ist frei, danach sollen die Spielerinnen individuell trainieren. Am 11. Juli beginnt dann die gemeinsame Vorbereitung auf die neue Saison. In die startet der BSV mit einem Heimspiel am 11. September gegen HSG Blomberg-Lippe.