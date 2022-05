Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten wollen aus eigener Kraft die Relegation erreichen und nicht mehr auf Schützenhilfe angewiesen sein. Mit einem Sieg am Samstag (18.00 Uhr) gegen Bayer Leverkusen wäre dem Team von Trainer Dubravko Prelec der vorletzte Tabellenplatz in der Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Dabei waren es ausgerechnet die Gäste, die den Luchsen am Mittwoch durch den 25:24-Erfolg gegen Schlusslicht BSV Sachsen Zwickau zwei Sekunden vor Ende der Partie diese gute Ausgangsposition erhalten hatten.