Im Hamburger Tierpark Hagenbeck hat am Dienstag ein unbefristeter Streik begonnen. Beschäftigte legten am Vormittag ihre Arbeit nieder, um Druck für Verhandlungen über einen Haustarif zu machen. Gewerkschaftssekretär Pascal Lechner von der IG BAU sagte der Deutschen Presse-Agentur am Morgen, er rechne über den Tag mit etwa 30 bis 35 Streikenden.