Im Streit mit dem Hamburger Tierpark Hagenbeck um einen Tarifvertrag ruft die Gewerkschaft IG BAU ihre Mitglieder in der Belegschaft zu einem Streik auf. Der Ausstand soll am Montag um 10.00 Uhr mit einer rund vierstündigen Auftaktveranstaltung beginnen, teilte die Gewerkschaft am Sonntagabend mit. "Ab dem 29.08.23 startet dann der "reguläre" unbefristete Erzwingungsstreik", hieß es weiter. Die Geschäftsführung von Hagenbeck sei bisher nicht in Kontakt zur Gewerkschaft getreten. "Wir werden nicht müde, zu betonen, dass ein Vermeiden oder Unterbrechen des Streiks mit einem ernsthaften Angebot seitens des Tierparks einhergeht."