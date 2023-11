Bald geht es wieder los: Am Montag (27. November) öffnen die Lübecker Weihnachtsmärkte ihre Tore. Elf unterschiedliche Weihnachtswelten locken mit Glühwein, Punsch und Bratwurst sowie mit Kerzen und Geschenkartikeln. "Wir wollen den Menschen Freude bereiten, auch wenn uns die Krisen in der Welt stark beschäftigen und viele Menschen mit Sorge in die Zukunft schauen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM), Klaus Puschaddel, bei der Vorstellung des Programms.