Bei einem Frontalzusammenstoß in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein sind fünf Personen leicht verletzt worden. Vier der fünf Verletzten - darunter zwei Kinder im Alter von zwölf und vierzehn Jahren - seien vorsorglich in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein 54 Jahre alter Autofahrer aus Hamburg war den Angaben zufolge am Mittwoch frontal mit einem Auto aus dem Altmarkkreis (Sachsen-Anhalt) zusammengestoßen.