In den Bereichen des Norddeutschen Fußball-Verbands dürfen Frauen künftig in diversen Herrenteams mitspielen. Eine Entscheidung, die allerdings keine Massen betreffen dürften, prognostiziert der SHFV.

Ab der Spielzeit 2023/24 dürfen Frauen in allen Landesverbänden des Norddeutschen Fußball-Verbands in Herrenmannschaften mitspielen. Das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands (SHFV) hat eine entsprechende Öffnung des Spielbetriebs für seinen Bereich ab der kommenden Saison am Mittwoch beschlossen, wie der Verband mitteilte. Vergangene Woche hatte bereits der Hamburger Fußball-Verband den Weg für gemischte Teams im Erwachsenenbereich ab der Saison 2023/24 freigemacht. In Niedersachsen und Bremen ist das bereits seit Dezember vergangenen Jahres beziehungsweise Januar dieses Jahres erlaubt.

Beim SHFV gilt die Regelung nach Verbandsangaben für alle Spielklassen "einschließlich der Flens-Oberliga und umfasst auch Freundschaftsspiele, den Hallen- und Futsalspielbetrieb, Beachsoccer, Seniorenfußball sowie den Freizeit- und Breitenfußball". Sabine Mammitzsch, SHFV-Vizepräsidentin für Diversität und Gleichstellung, sagte über die Neu-Regelung: "Wir erhöhen damit die Chance, dass Frauen, denen in ihrem Verein bisher mangels Frauenmannschaft eine Spielmöglichkeit fehlte, weiterspielen".

Sönke Anders, SHFV-Vizepräsident Spielbetrieb, ergänzte, die Erfahrungen einiger Landesverbände mit ähnlichen Regelungen zeigten, "dass der Einsatz von Frauen bei den Männern kein Massenphänomen sein wird". Dennoch werde die Möglichkeit immer wieder gerne genutzt. Zurück geht sie auf einen Beschluss des Deutschen Fußball-Bundes aus dem vergangenen Jahr: Demnach dürfen Landesverbände im Rahmen einer Pilotphase festlegen, "dass Spielerinnen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, das Spielrecht in Herrenmannschaften erteilt wird".

