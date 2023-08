Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan ist beim "Sport Bild"-Award zum "Star des Jahres" geehrt worden. Daneben wurden Bundesliga-Legenden und die Überraschung des Jahres ausgezeichnet.

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan ist beim "Sport Bild"-Award zum Star des Jahres ausgezeichnet worden. Gemeinsam mit seinem früheren Kollegen bei Borussia Dortmund und neuem Mannschaftskollegen Robert Lewandowski reiste der Neuzugang des spanischen Top-Clubs FC Barcelona nach Hamburg und besuchte die Preisverleihung in der Fischauktionshalle am Montagabend.

"Es war schön, das Funkeln in seinen Augen zu sehen, wenn er über den Club gesprochen hat. Das war schon noch mal eine Bestätigung dafür, dass es ein toller Schritt ist", sagte der 32-Jährige über die Gespräche vor seinem Wechsel mit Lewandowski der Deutschen Presse-Agentur. 2012 war er gemeinsam mit Lewandowski Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger geworden.

Vor kurzem war der Mittelfeldspieler von einem organisierten Journalistenvotum des Magazins "Kicker" zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden. "Jetzt in einem Atemzug quasi genannt zu werden mit so vielen tollen Fußballern, ist für jemanden, der seit Jahren im Ausland spielt, eine tolle Ehre", sagte Gündogan. In der vergangenen Saison gewann er mit seinem früheren Club Manchester City die Champions League, die englische Meisterschaft und den FA-Cup.

Das Magazin "Sport Bild" vergab die Auszeichnungen zum 21. Mal. Mehrere Gäste - darunter Karl-Heinz Rummenigge, Thomas Müller, Matthias Sammer, Lewandowski, Lothar Matthäus und Felix Magath - wurden als "Legenden" der Bundesliga zum 60. Jahrestag geehrt. Nationalspieler Niclas Füllkrug von Werder Bremen wurde als "Aufsteiger des Jahres" geehrt. Sebastién Haller von Borussia Dortmund erhielt für seine besiegte Krebs-Erkrankung den Sonderpreis der Chefredaktion. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wurde für ihr WM-Silber als "Überraschung des Jahres geehrt".

