Das Stadion an der Lohmühle. Foto

Aufsteiger VfB Lübeck ist im ersten Saisonspiel der 3. Fußball-Liga trotz einer überzeugenden Leistung nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Gegen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen stand es nach 90 Minuten im Lübecker Stadion an der Lohmühle ein 0:0.

Der VfB spielte gegen den Favoriten stark auf. Lübecks Cyrill Akono kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, Sandhausens Verteidiger Tim Knipping warf sich aber entscheidend gegen den Ball (16. Minute). Ein vermeintlicher Treffer der Lübecker (36.) nach Eckball war bereits abgepfiffen, bevor der Ball die Linie überquert hatte. Auch in der zweiten Halbzeit spielten die Gastgeber überzeugend, Tarik Gözüsirin scheiterte mit seinem Drehschuss an Sandhausens Keeper Nikolai Rehnen (69.). Die Gäste erhöhten in der Schlussphase den Druck, kamen aber nicht entscheidend vor das Tor.

