Es ist Derby-Time in Hamburg! Und eine ganze Stadt fiebert mit. Aus Sicht des früheren St.-Pauli-Trainers Holger Stanislawski hat die Partie besondere Bedeutung.

Für den ehemaligen St. Pauli-Coach Holger Stanislawski hat das Hamburger Derby am Freitagabend richtungsweisende Bedeutung für das Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga. "Dieses Spiel wird sehr entscheidend sein. Wenn der HSV gewinnt, ist das ein relativ klares Signal, dass die drei Mannschaften da oben den Aufstieg unter sich ausmachen", sagte Stanislawski in einem Interview des Pay-TV-Senders Sky.

Sechs Spieltage vor dem Saisonende hat der Hamburger SV vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) als Tabellendritter sechs Punkte Vorsprung auf den FC St. Pauli, der Platz fünf belegt. Am vergangenen Wochenende mussten beide Hamburger Clubs Niederlagen einstecken. "Dass beide Hamburger Mannschaften aufsteigen, glaube ich eher nicht", sagte Stanislawski angesichts der derzeit vorne liegenden Teams aus Darmstadt und Heidenheim.

Im Volksparkstadion erwartet Stanislawski, der zwischen 2006 und 2011 als Trainer des FC St. Pauli fungierte, ein ausgeglichenes Spiel. "Was die Einzelspieler betrifft, ist der HSV noch einen Tick besser besetzt. Aber in 90 Minuten zählt das nicht – beim Derby kommt es nur auf die Tagesform an", sagte der 53-Jährige.

Interview bei Sky