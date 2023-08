Nach dem Zweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Magdeburg (2:4) haben Anhänger des Clubs aus Sachsen-Anhalt für einen großen Polizeieinsatz am Kieler Hauptbahnhof gesorgt. In einem Regionalexpress nach Magdeburg sei die Notbremse gezogen worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Zuvor hatten die Beamten die Fans aufgefordert, in den Zug einzusteigen. Daraufhin seien die Polizisten mit Flaschen beworfen worden. Die Bundespolizei ließ den Bahnverkehr am Hauptbahnhof einstellen. Alle rund 300 Reisenden des Zuges nach Magdeburg sollten erkennungsdienstlich behandelt werden, sagte der Polizeisprecher. Nach rund einer Dreiviertelstunde sei der Zugverkehr an mehreren Gleisen wieder freigegeben worden.