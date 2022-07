Der Hamburger SV hat am Freitagvormittag seines Idols Uwe Seeler gedacht. Vizepräsident Bernd Wehmeyer, Nachwuchsleiter Horst Hrubesch, Trainer Tim Walter und Mannschaftskapitän Sebastian Schonlau legten am überdimensionalen rechten Bronze-Fuß des einstigen HSV-Torjägers vor dem Volksparkstadion einen Kranz und einen blau-weißen Vereinsschal nieder. Seeler war am Vortag im Alter von 85 Jahren gestorben.