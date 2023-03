Die aktuell in der Fußball-Regionalliga Nord spielende zweite Mannschaft des Hamburger SV hat keine Chance mehr auf den Aufstieg. Der Traditionsverein verzichtete darauf, beim Deutschen Fußball-Bund Bewerbungsunterlagen für die 3. Liga abzugeben. Dies teilte der HSV am Mittwoch mit. Nach Ansicht des Vorstands und der Nachwuchsleitung sei ein potenzieller Aufstieg "finanziell, infrastrukturell und auch sportlich hinsichtlich der Entwicklung junger Spieler zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll". Bei einem Spiel weniger liegt der HSV II als Zweiter aktuell sieben Punkte hinter Tabellenführer VfB Lübeck. Der Meister steigt in dieser Saison direkt in die 3. Liga auf.