Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat Innenverteidiger Jonas David von Ligakonkurrent Hamburger SV ausgeliehen. Das teilten beide Clubs am Dienstagabend mit. Der 23-Jährige hatte zuvor seinen Vertrag mit dem HSV für den Rostock-Deal zu den bisherigen Konditionen um ein Jahr verlängert. Davids Vertrag wäre ursprünglich im Sommer 2024 ausgelaufen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung von dem Transfer berichtet.

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat Innenverteidiger Jonas David von Ligakonkurrent Hamburger SV ausgeliehen. Das teilten beide Clubs am Dienstagabend mit. Der 23-Jährige hatte zuvor seinen Vertrag mit dem HSV für den Rostock-Deal zu den bisherigen Konditionen um ein Jahr verlängert. Davids Vertrag wäre ursprünglich im Sommer 2024 ausgelaufen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung von dem Transfer berichtet.

Der gebürtige Hamburger wurde beim HSV ausgebildet und war bereits im Winter 2020 für ein halbes Jahr verliehen worden - damals zu den Würzburger Kickers. In dieser Saison kam David noch auf keinen Einsatz. Er ist nach den HSV-Transfers von Dennis Hadzikadunic und Guilherme Ramos nur noch Reservist.

"Jonas hat sich stets vorbildhaft verhalten, sich auch in den letzten Tagen nie hängen lassen und nicht zuletzt in den vergangenen beiden Spielzeiten in mehr als 50 Partien alles für den HSV gegeben", sagte Hamburgs Direktor Profifußball Claus Costa.

Hansa Rostock reagiert damit auf den Ausfall von Oliver Hüsing (Sehnenriss). "Mit Jonas David konnten wir einen Spieler verpflichten, der trotz seiner jungen Jahre schon viel Erfahrungen in der 2. Liga und vor allem in einem emotionalen Umfeld sammeln konnte", sagte Hansa-Sportdirektor Kristian Walter. "Er ist physisch robust, spielt auf einem athletisch guten Niveau und passt durch seine variable technisch-taktische Ausbildung gut in unser Anforderungsprofil." Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) spielen der HSV und Hansa Rostock in Hamburg gegeneinander.

Die 2. Bundesliga Spielplan 2. Bundesliga Homepage des FC Hansa Rostock Bericht "Bild" Homepage des HSV HSV-Mitteilung Hansa-Mitteilung