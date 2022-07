Der Hamburger SV trennt sich Informationen des «Kicker» zufolge kurz vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga nun doch von Sportdirektor Michael Mutzel. Das berichtete das Magazin am Mittwochabend. Der in der Bundesliga-Relegation nur knapp an Hertha BSC gescheiterte HSV startet am Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig in die neue Saison. Seit Wochenbeginn sei die Freistellung Mutzels vorangetrieben worden, heiß es weiter.