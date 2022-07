Ex-Nationalspieler Philipp Lahm hat das am Donnerstag gestorbene Fußball-Idol Uwe Seeler als Spieler, vor allem aber als Menschen gewürdigt. "Was macht einen Menschen außergewöhnlich? Dass er bleibt, wer er ist, egal ob ganz oben oder ganz unten. Uwe Seeler war so ein Außergewöhnlicher. Er hat im Fußball etwas verkörpert, was selten geworden ist: Ehrlichkeit und Erdigkeit", twitterte der frühere Mannschaftskapitän der DFB-Auswahl am Freitag.