Nachwuchs-Experte Bernhard Peters hat beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) größere Veränderungen angemahnt. "Rudi Völler versteht sich als Projektleiter bis zur EM. Dafür ist er der ideale Mann. Um mittel- und langfristig Erfolg zu haben, genügt es aber nicht, die Stimmung aufzuhellen und an Symptomen herumzudoktern", sagte der 62-Jährige in einem "Kicker"-Interview (Montag) über den neuen Sportdirektor beim DFB und die Konsequenzen aus dem Debakel der Nationalmannschaft bei der WM in Katar. "Denn grundsätzlich muss es darum gehen, wie wir inhaltlich wieder besser werden, damit wir bei den Turnieren der nächsten zehn bis zwölf Jahre titelreif sind."