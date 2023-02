Die Zweitliga-Fußballer des FC St. Pauli stehen am Sonntag vor einer großen Herausforderung. Den Gegner 1. FC Kaiserslautern bezeichnete Trainer Fabian Hürzeler bei der Pressekonferenz am Freitag als "momentan stärksten Gegner der 2. Liga. Sie werden uns extrem fordern." Die Partie am heimischen Millerntor nannte der Coach als "großen Charaktertest" (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky).

Der Aufsteiger aus der Pfalz kommt mit einer Serie von sieben ungeschlagenen Spielen nach Hamburg. In den vergangenen fünf Spielen sammelte das Team von Trainer Dirk Schuster fünf Dreier hintereinander ein. Auswärts haben die "Roten Teufel" in dieser Saison noch keine Partie verloren. Diese Bilanz spülte die Lauterer mit 35 Punkten auf Platz vier und in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen.

Aber auch bei den Kiezkickern auf Platz neun (23 Punkte) ist das Selbstvertrauen nach den beiden Siegen beim 1. FC Nürnberg (1:0) und gegen Hannover 96 (2:0) groß. "Ich gehe optimistisch in jedes Spiel", sagte Hürzeler. Selbstverständlich habe er den "nötigen Respekt" vor dem Gegner, sagte der 29-Jährige. Er wisse aber auch, "dass wir gegen Kaiserslautern gewinnen können".

