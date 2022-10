Fußball-Zweitligist FC St. Pauli will nach dem Sieg im Hamburger Stadtderby gegen den HSV auch im DFB-Pokal für Furore sorgen. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz gastiert am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) in der zweiten Runde des Wettbewerbs beim Bundesliga-Dritten SC Freiburg.