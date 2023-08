Rudi Völler rät Werder Bremens Niclas Füllkrug bei einem möglichen Wechsel auf seine Einsatzchancen zu achten. Dies sei "wichtig für die Nationalmannschaft, für die Europameisterschaft", sagte der Sportdirektor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Preisverleihung des "Sport Bild"-Awards am Montagabend in der Hamburger Fischauktionshalle. Wichtig sei, "dass er so zum Einsatz kommt, wie er es auch bei Werder Bremen hingekriegt hat".

Rudi Völler rät Werder Bremens Niclas Füllkrug bei einem möglichen Wechsel auf seine Einsatzchancen zu achten. Dies sei "wichtig für die Nationalmannschaft, für die Europameisterschaft", sagte der Sportdirektor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Preisverleihung des "Sport Bild"-Awards am Montagabend in der Hamburger Fischauktionshalle. Wichtig sei, "dass er so zum Einsatz kommt, wie er es auch bei Werder Bremen hingekriegt hat".

Der Bremer Stürmer war in der vergangenen Spielzeit Torschützenkönig geworden. Ein möglicher Abgang von Werder ist seit Monaten Gegenstand von Spekulationen. Füllkrugs Vertrag in Bremen läuft 2025 aus. Der 30-Jährige sei mit Werder "in sehr engem Austausch", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen sei, ließ er offen.

Für die deutsche Nationalmannschaft war Füllkrug bislang neunmal zum Einsatz gekommen und erzielte dabei sieben Tore. Im kommenden Sommer findet die Europameisterschaft in Deutschland statt.

Infos zur Preisverleihung "Sportbild" Website