Am Sonntag beginnt die Aufstiegsrunde zur Fußball-Regionalliga Nord. Es werden zwei weitere Neulinge aus der Oberliga gesucht, nachdem der Niedersachsen-Meister Blau-Weiß Lohne bereits den Sprung nach oben feiern durfte. Dabei hat jedes der vier Teams ein Heimspiel, zudem wird in der einfachen Runde auf neutralem Platz gespielt (Mittwoch). Um bei etwaiger Punkt- und Torgleichheit gewappnet zu sein, steht nach jeder Partie (Ausnahme: 3. Spieltag) unabhängig vom Ergebnis ein prophylaktisches Elfmeterschießen an.