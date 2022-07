Der FC St. Pauli hat seine Fans für das DFB-Pokalspiel beim Regionallisten SV Straelen am 30. Juli auf erhöhte Preise vorbereitet. «Um als Regionalligist die Organisation eines solchen Spiels finanzieren zu können, sind die Ticketpreise höher als beispielsweise bei regulären Ligaspielen», teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Ein Stehplatz kostet 18 Euro (ermäßigt 15 Euro), den Sitzplatz gibt es für 30 Euro (ermäßigt 25 Euro). Knapp 3000 Tickets erhält St. Pauli (1200 Steh-, 1728 Sitzplatzkarten).

Die Hamburger verzichten auf ihren üblichen Aufschlag von zehn Prozent an Bearbeitungs- und Vorverkaufsgebühren, teilte der Club mit. Weil das Stadion in Straelen mit einer Kapazität von 2980 Plätzen zu klein ist, zieht der Regionalligist in die Arena des MSV Duisburg um. Rund 31 000 Zuschauer passen in das Stadion des Drittligisten.