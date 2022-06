Es geht wieder los beim FC St. Pauli. Knapp einen Monat nach dem letzten Saisonspiel treffen sich Trainer Timo Schultz und Spieler des Fußball-Zweitligisten zum Start in die Vorbereitung. Eine Personalie wird kurz zuvor noch geklärt, andere sind noch offen.

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist in die Saisonvorbereitung gestartet. Cheftrainer Timo Schultz versammelte am Samstag auf dem Trainingsgelände der Hamburger seinen Kader. Erstmals nach zwei Jahren Corona-Pandemie waren auch wieder Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Trainingsgelände erlaubt. Rund 200 Fans applaudierten den 21 Spielern, als sie auf das Spielfeld kamen.

«Es geht wieder neu los, neue Gesichter, neue Saison», sagte Schultz. «Es war schon als Spieler so, dass ich mich schon nach zehn Tagen Pause gefreut habe, die Jungs wiederzusehen.»

Erstmals dabei waren die Neuzugänge Manolis Saliakas (25/PAS Giannina), David Nemeth (21/FSV Mainz 05) und Carlo Boukhalfa (23/SC Freiburg II). Der Australier Connor Metcalfe (22/Melbourne City) hat noch Urlaub, da die Saison in Australien später zu Ende ging.

Neu ist auch der international erfahrene Torwarttrainer Marco Knoop. Die Hamburger hatten dessen Verpflichtung kurz vor dem Trainingsauftakt bekannt gegeben. Der 43-jährige Knoop arbeitete zuletzt für den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland und war davor bei Fenerbahce Istanbul in der Türkei tätig.

Ansonsten sind fünf Wochen vor dem Saisonstart noch etliche Personalfragen offen. Torjäger Guido Burgstaller will in seine österreichische Heimat zurück. Sein Ziel ist voraussichtlich Rapid Wien. Mittelfeld-Motor Daniel-Kofi Kyereh wird nach seiner starken vergangenen Saison angeblich von mehreren Bundesligisten wie dem SC Freiburg, Aufsteiger SV Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach umworben. Sein Abgang gilt als sicher und würde dem Kiezclub zumindest eine stattliche Ablösesumme bescheren.

Auch Leart Paqarada ist in den Fokus einiger Erstligisten gerückt. Der 27 Jahre alte Verteidiger ist in der vergangenen Spielzeit zum Führungsspieler aufgestiegen und trug auch in einigen Partien die Kapitänsbinde. Ihn will der FC St. Pauli in jedem Fall halten. Insgesamt verabschiedete sich der Verein bislang von acht Spielern.