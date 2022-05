Das Hamburger Volksparkstadion ist Schauplatz eines Benefizspiels zugunsten der Menschen in der Ukraine. Am 28. Mai (12.00 Uhr) treffen in der Arena ein All-Star-Team des DFB und ein Team Hamburg aufeinander. Schirmherren der Veranstaltung sind Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko.