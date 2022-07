Einen Tag nach dem Tod der Fußball-Legende Uwe Seeler wird in der Hamburger Politik über das Gedenken an den Ehrenbürger der Hansestadt nachgedacht. "Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Stadt ihm ein ehrendes Andenken bewahrt", sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf am Freitag. Dazu zähle auch die Benennung einer Straße oder eines Platzes nach Uwe Seeler. "Denkbar wäre hier die Umbenennung der Sylvesterallee am Volksparkstadion in räumlicher Nähe zum von Uwe Seeler so geliebten HSV."