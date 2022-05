Der VfB Oldenburg ist der Meistertitel in der Fußball-Regionalliga Nord kaum noch zu nehmen. Das Team von Trainer Dario Fossi feierte am drittletzten Spieltag einen 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV II und dürfte bei sechs Punkten Vorsprung und dem besten Torverhältnis nicht mehr einzuholen sein. Vor 3021 Zuschauern ging der Zweitliga-Nachwuchs durch Robin Velasco per Foulelfmeter und Pingwinde Beleme zweimal in Führung, die bis zur 86. Minute hielt. Doch Marten Schmidt, Robert Zietarski und Marcel Appiah bogen das Ergebnis noch um und sorgten für eine vorgezogene Feier am Marschweg.