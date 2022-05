Hamburg wird bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 Gastgeber von insgesamt fünf Spielen sein. Wie das Exekutivkomitee des europäischen Dachverbandes UEFA am Dienstag in Wien entschied, werden vier Gruppenspiele sowie ein Viertelfinale in der Hansestadt ausgetragen. Dazu findet am 2. Dezember 2023 die Auslosung der sechs Vorrundengruppen in der Elbphilharmonie statt.