Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat seine Sitzung am Freitag mit einer Debatte über Schließungen von Geburtskliniken im Land fortgesetzt. Die Fraktionen von SPD und SSW forderten in einem Antrag, die Landesregierung müsse die Versorgung in der Geburtshilfe im Land sicherstellen.

Die Schließungen von Geburtskliniken müssten gestoppt werden. Zuletzt hatte die Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) angekündigt, ihre Geburtsstation zu schließen. "Für Frauen bedeutet dies weitere Wege, längere Fahrzeiten und ein Ausdünnen der Versorgung", hieß es in dem Antrag. Nötig sei ein Paradigmenwechsel in der Geburtshilfe. "Die Landesregierung nimmt diese Schließungen einfach zur Kenntnis", kritisierte die SPD-Abgeordnete Birte Pauls.