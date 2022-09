Am britischen Konsulat in Hamburg haben auch am Wochenende Menschen Blumen für die gestorbene Königin Elizabeth II. abgelegt. Am Zaun brachten die Trauernden Gebinde an. Aber auch Fotos der Queen aus ihrer Jugend oder im Alter waren zu sehen. Im Hamburger Rathaus liegt seit Freitag ein Kondolenzbuch aus. Als erste hatten sich am Freitagnachmittag Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in das Kondolenzbuch eingetragen.